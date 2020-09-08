российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 сентября 2020, 16:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

SMM-кампания Куйвашева вошла в пятерку худших

Активность свердловского губернатора Евгения Куйвашева в социальных сетях оценили эксперты – составители исследования «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов». Во втором выпуске, как пишет телеграм-канал «Незыгарь», глава Среднего Урала оказался в пятерке худших. Компанию ему там составляют главы Алтайского края Виктор Томенко, Архангельской области Александр Цыбульский, Белгородской области Евгений Савченко и Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Напомним, Евгений Куйвашев развил особенную активность в инстаграме, где в основном публиковал информацию, связанную с ограничениями по коронавирусу или со снятиями ограничений. Также ответственные за аккаунт главы региона периодически отвечали на вопросы жителей. Большинство комментариев под постами Куйвашева при этом были негативными, губернатора упрекали в том, что ответы бессодержательны и не удовлетворяют запросам жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

Этим летом на черноморское побережье из Кольцово вылетали по 22 рейса в день. / Депутаты требуют убрать «визуальный мусор» с улиц Екатеринбурга. / Единороссы назначили праймериз по довыборам в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Бизнесу – хана»: как свердловчане отреагировали на очередное продление ограничений

«Ставь лайк, если хочешь губернатора в отставку!» – что пишут Куйвашеву в ответ на очередное продление режима

«Это издевательство и двойные стандарты», – свердловчане разгневаны очередным продлением ограничений

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия,