«Ставь лайк, если хочешь губернатора в отставку!» – что пишут Куйвашеву в ответ на очередное продление режима

В ответ на очередной пост в инстаграме, где губернатор Свердловской области сообщил о своем решении продлить режим повышенной готовности и не открывать ТРЦ и рестораны, пользователи предлагают Евгению Куйвашеву уйти в отставку. Комментаторы считают, что проводить парад, футбольные матчи и при этом не давать работать бизнесу – это издевательство.

Напомним, накануне Евгений Куйвашев в своем инстаграме сообщил, что принял решение не ослаблять режим повышенной готовности еще неделю. То есть никакие новые объекты, приостановившие работу еще в конце марта, открываться не будут. Закрытыми остаются детсады, рестораны, ТРЦ, музеи, театры, базы отдыха и многое, многое другое. При этом в Екатеринбурге уже завтра, 24 июня, пройдет парад Победы. И зрителям на нем присутствовать не запрещено. Еще ранее губернатор разрешил проводить футбольные матчи ФК «Урал» на стадионе в присутствии 3 500 болельщиков.

Такие решения комментаторы инстаграма Куйвашева называют издевательством над людьми.

«Да вы издеваетесь? Зачем тогда парад проводить и матч в субботу зачем был? ОТВЕЧАЙТЕ: зачем тогда парад?» – возмущаются в комментариях свердловчане.

«Идём на парад! Проводим футбол! Сидим дома! Биполяркой пахнет», – шутят комментаторы.

При этом люди в очередной раз пишут, что денег уже нет даже на еду. «Евгений Владимирович, вы всё ещё кушаете?! Тогда мы идём к вам!» – комментируют пост губернатора подписчики.

Кроме того, свердловчане просят губернатора отменить парад, а 10 миллионов рублей, которые потратят на салюты в Екатеринбурге, раздать тем, кто сидит без работы уже три месяца.

«Тогда отменяйте все массовые события. Народ должен без работы сидеть, но парады устраиваете!!!!» – негодуют комментаторы.

Больше всего лайков в этот раз собрали комментаторы, которые предлагают Куйвашеву уйти в отставку. Таких сообщений становится все больше от поста к посту.

«Ставь лайк, если хочешь губернатора в отставку!» – этот комментарий собрал 840 отметок «нравится».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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