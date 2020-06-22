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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Понедельник, 22 июня 2020, 16:48 мск

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Еще неделя. Куйвашев опять продлил режим ограничений в Свердловской области

В Свердловской области в очередной раз продлен режим ограничений, объявленный в конце марта из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на то, что в регионе последнюю неделю снижается и прирост заболевших, и индекс распространения инфекции, все ограничения продержатся до 29 июня минимум. Соответствующий документ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Напомним, что в конце прошлой недели ради матча ФК «Урал» он выпустил особый указ, который разрешил проведение массовых спортивных мероприятий на открытых сооружениях при условии, что они заполняются только на 10%. Также разрешили работать заведениям бьюти-сферы и торговать алкоголем с 08:00 до 23:00, как раньше.

Ранее вице-губернатор Павел Креков говорил, что власти готовятся приступать ко второму этапу снятия ограничений в начале июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

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