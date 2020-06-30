«Это издевательство и двойные стандарты», – свердловчане разгневаны очередным продлением ограничений

Подписчики инстаграма губернатора Евгения Куйвашева оставили более тысячи гневных комментариев под постом об очередном продлении ограничительных мер в Свердловской области. Люди указывают на невозможность получения медицинской помощи, требуют открыть торговые центры и общепит или хотя бы компенсировать работникам три месяца простоя. Большинство жителей не понимают, какой логикой руководствуется губернатор, продлевая режим «еще на недельку».

«Ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно», – написал в посте Евгений Куйвашев. Но с ним не согласны десятки подписчиков. Свердловчане рассказывают, как им приходится неделями ждать результатов теста на Covid-19, государственные больницы принимают далеко не всех плановых пациентов, а в частных клиниках скапливаются огромные очереди больных.

«Никто не контролирует вирус, у врачей инструкция – не выявлять. Тестов бесплатных нет. Терапевт, скорая, больница – никто не готов делать тесты», – рассказал один из подписчиков. В ответ губернатор заявил, что «инструкций, о которых вы подозреваете, конечно, ни у кого нет». Но в комментариях люди подтверждают: в Белоярском районе врачи уже месяц направляют пациентов на платное тестирование. Другой подписчик рассказывает, что его беременная жена ждет результата теста уже две недели. Обращения на горячие линии Роспотребнадзора и минздрава, куда обычно советует звонить губернатор, не помогают. «Ответы настолько формальные до убогости, что даже стыдно. А еще двойные стандарты: «ситуация сложная», но парад и голосование», – отмечает один из комментаторов.

Жители также спрашивают, почему нет «путинских» выплат на детей от 16 до 18 лет. Евгений Куйвашев заявил, что подросток старше 16 лет – уже почти взрослый человек, который может работать и создавать семью. Но его ответ только разозлил подписчиков. Люди указывают, что в других регионах это вопрос был решен положительно на местном уровне. Кроме того, сейчас 16-летние подростки лишены возможности подработки из-за ограничительных мер, и также находятся на иждивении у родителей.

Другая наболевшая тема – дежурные группы в детских садах. Родители рассказывают, что дети плохо адаптируются к таким условиям и начинают болеть. При этом далеко не все могут сидеть дома с ребенком. Несмотря на то, что жалобы на закрытие детсадов идут с мая, в Свердловской области это вопрос никак не решается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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