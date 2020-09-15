Степень удовлетворенности свердловчан губернатором выяснят за 1 млн рублей

Почти миллион рублей готовы заплатить областные власти, чтобы установить степень удовлетворенности свердловчан доступом и полнотой информации о деятельности губернатора Евгения Куйвашева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закупка уже состоялась – у единственного поставщика. На сайте госзакупок сообщается, что за 987,5 тысяч рублей исполнитель должен опросить 3500 пользователей соцсетей в Екатеринбурге и 450 – в Реже. Требуется установить, какое представление сложилось у пользователей интернета, читающих в региональных и местных СМИ публикации о губернаторе и его подчиненных.

Это еще не все. Так же в сентябре ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» разместил закупку на 336 тысяч рублей. За эти деньги требуется до 31 октября опубликовать 80 сообщений в интернет-сообществах муниципалитетов Свердловской области в соцсетях. При этом у каждого паблика должно быть не менее 15 тысяч подписчиков.

Похожая картина наблюдалась и в прошлые месяцы: 28 июля была размещена закупка на 900 тысяч рублей (надо было разместить в крупных пабликах соцсетей 150 сообщений), 3 июня – на 907 тысяч рублей и 216 публикаций и так далее.

Между тем после введения в области «режима особой готовности» по коронавирусу свердловчане массово пошли со своими проблемами в личный инстаграм Евгения Куйвашева. Губернатору пришлось нелегко: далеко не на все вопросы он мог ответить. Например, люди упрекали его в том, что он появляется на публике без маски, жаловались на то, что не могут получить в срок выплаты по безработице и матпомощь на детей, а в июне обвиняли в двойных стандартах, говоря, что проводить парад, футбольные матчи и при этом не давать работать бизнесу – это издевательство.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября активность свердловского губернатора Евгения Куйвашева в социальных сетях оценили эксперты – составители исследования «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов». Во втором выпуске, как пишет телеграм-канал «Незыгарь», глава Среднего Урала оказался в пятерке худших. Компанию ему составили главы Алтайского края Виктор Томенко, Архангельской области Александр Цыбульский, Белгородской области Евгений Савченко и Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

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