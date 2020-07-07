«Бизнесу – хана»: как свердловчане отреагировали на очередное продление ограничений

Продление ограничительного режима в Свердловской области до 13 июля вызвало новую порцию народного гнева в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева. У арендаторов ТЦ начинают сдавать нервы: они не работают уже четвертый месяц, но вынуждены платить налоги и кредиты, и еще каким-то образом содержать семьи. Некоторые саркастично предлагают губернатору одолжить им деньги или пустить пожить к себе, другие обещают «взяться за вилы».

Большинство подписчиков называют двойными стандартами проведение парада 24 июня и недельное голосование по поправкам к Конституции РФ совместно с розыгрышем призов, хотя в области продолжал действовать ограничительный режим. При этом многие сомневаются в эффективности принятых мер.

«Это смех, ей-богу. В магазинах, в транспорте в шахматном порядке люди не сидят, в масках единицы… Толку от этих ограничений», – пишет k.anna_brown. «Работать нельзя, но вы держитесь», – иронизируют представители магазина «Грамотей». «Так может вы и банки закроете! Чтобы не требовали кредиты с людей, которым вы не даете работать», – возмущается bagratunii.

Работники предприятий общепита в областных городах не понимают, почему работу летних веранд разрешили только в Екатеринбурге, хотя в уральской ситуации эпидемиологическая ситуация объективно хуже. «Чем другие муниципалитеты так провинились?», – задает резонный вопрос rybina_joy. «Почему в Екатеринбурге работают фонтаны, открыты парки, летние кафе, а в Первоуральске все до сих пор закрыто. Мы что, отдельное государство?», – недоумевает str.strelnikov.

По-прежнему в комментариях под постами губернатора много жалоб на недоступность бесплатной медицинской помощи. Подписчик mikitchenkjstanislav сообщил, что его ребенок не может дождаться плановой операции после перелома руки. Жительница Екатеринбурга отмечает, что в гинекологическом отделении 40-й больницы оказывают только экстренную помощь, а остальным пациенткам приходится обращаться в платные клиники. На невозможность записаться на прием к терапевту жалуются и другие подписчики. Жительница Камышлова рассказала, что ее отца-сердечника с трудом приняли в местную больницу, а до этого пациента «отпинывали» по причине карантина.

Многие люди также винят Куйвашева за формальные ответы на вопросы и заявляют, что в реальности ведомства шлют отписки на их просьбы о помощи. Так, некоторые жители заявляют, что не могут получить в срок выплаты по безработице и матпомощь на детей. В управлении соцзащиты либо игнорируют обращения, либо не отвечают на звонки. С аналогичной проблемой столкнулись предприниматели, которые потеряли доход из-за пандемии – их заявки на выплаты рассматриваются с опозданием.

«Народ когда уже начнет митинги?», – спрашивает elza_kansiarova. Недовольные подписчики задаются вопросом: «А мы его (губернатора) вообще выбирали?». Другие призывают Куйвашева уйти в отставку. Несколько комментаторов вспомнили, что свердловский губернатор попал в антирейтинг по негативным отзывам в интернете. «С таким правительством мы еще долго будем продлевать режим самоизоляции», – невесело отмечает одна из подписчиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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