«Надо признавать проблемы людей, а не бесить их». Почему SMM-активность Куйвашева обернулась провалом

Губернатор Евгений Куйвашев вновь активизировался в инстаграме. После того как в Свердловской области ухудшилась ситуация с коронавирусом, глава региона почти ежедневно публикует посты, в которых призывает жителей носить маски, а еще уверяет, что свердловское здравоохранение готово встретить вторую волну Covid-19. Но сейчас коммуникация с подписчиками (а это 227 тысяч человек) дает плачевные результаты – под публикациями практически нет позитивных комментариев, Куйвашева ругают и отправляют в отставку. «Новый День» спросил у экспертов, почему губернаторский инстаграм превратился в «фестиваль ненависти».

«Прямая коммуникация с людьми через соцсети нужна всегда. Особенно она нужна в кризисные моменты, а сейчас именно такой момент. Но бравурный тон инстаграма «все у нас хорошо, мы ко всему готовы» резко контрастирует с реальностью, ведь Свердловская область одна из лидеров по количеству заболевших, а с медициной в регионе не очень. Надо признавать эти проблемы, чтобы не бесить людей», – отмечает директор коммуникационного агентства Magic Ink Платон Маматов.

Политтехнолог Александр Пирогов считает, что использовать инстаграм как канал обратной связи с жителями изначально было хорошей идеей, но что-то пошло не так.

«Как мне кажется, пиар-команда сделала ставку на онлайн-общение, не подкрепив его реальными делами. Был излишний перекос в виртуальность, при этом губернатор отсутствовал офлайн. Жители воспользовались возможностью и начали вываливать в инстаграм свои проблемы, но их наболевшие вопросы не решались здесь и сейчас, поэтому возник негатив. Возможно, поэтому исчезла «рубрика» ответов губернатора на вопросы подписчиков. Как мы видели, реакцией на обращения жителей были обтекаемые фразы, которые не могли удовлетворить подписчиков, и тогда люди спрашивали: «А зачем это вообще все?» – рассуждает эксперт.

По словам Пирогова, проблема инстаграма Куйвашева заключается не в самих пиарщиках, а в отсутствии контакта с исполнительной властью, которая обладает ресурсами для реального отклика на жалобы. Он привел в пример успешных губернаторов-блогеров, которые в соцсетях демонстрировали решение хоть каких-то частных вопросов, что обнадеживало людей. В случае инстаграм-страницы Евгения Куйвашева такой практики не было вообще.

Платон Маматов прямо говорит, что SMM-специалисты Куйвашева плохо работают в комментариях, «поэтому там постоянный фестиваль ненависти».

«Но главная проблема не в самом инстаграме, а в общей пиар-концепции губернатора в текущем моменте. Она слишком расслаблена, благодушна и оптимистична для нынешних времен затяжного кризиса и всеобщего отчаяния», – отмечает эксперт.Как сообщал «Новый День», в сентябре активность свердловского губернатора Евгения Куйвашева в социальных сетях оценили эксперты – составители исследования «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов». Глава Среднего Урала оказался в пятерке худших (занял 71-е место из 73). Компанию ему там составили главы Алтайского края Виктор Томенко, Архангельской области Александр Цыбульский, Белгородской области Евгений Савченко и Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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