Евгений Куйвашев занял 61-е место в рейтинге позитивных упоминаний в соцсетях

Центр политической конъюнктуры подвел итоги декабря в ежемесячном мониторинге отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев перед новогодними праздниками вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов России. В декабре о нем написали 16 531 раз (это 18 место), а за весь 2020 год набралось более 180 тысяч сообщений.

Между тем характер высказываний о свердловском губернаторе в соцсетях был разный. Так, в рейтинге по доле позитивных сообщений в декабре Куйвашев занял 61-е место из 85, хорошо о нем написали только 3,64% пользователей. Впрочем, по данным исследования, ругали Куйвашева еще меньше – всего 2,32% негативных упоминаний и 69-е место в итоге.Напомним, с начала пандемии коронавируса свердловский губернатор прекратил «живые» контакты с журналистами и населением и свел все общение к публикации постов в Instagram, большинство из которых собирали огромное количество критики и негатива. Осенью политтехнологи признавали, что SMM-активность Куйвашева потерпела провал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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