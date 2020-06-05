Топ-5 странных заявлений Куйвашева: почему инстаграм губернатора вызывает раздражение у свердловчан

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ежедневно на своей странице в инстаграме отвечает на вопросы жителей об ограничительных мерах, а с недавних пор еще и активно рекламирует уральских бизнесменов. И если поначалу такой способ коммуникации казался удачным, то спустя два месяца режима самоизоляции под публикациями главы региона трудно найти хотя бы один позитивный комментарий. Уставшие от обещаний подписчики отправляют Куйвашева в отставку и переходят на прямые оскорбления. «Новый День» вспомнил пять странных заявлений губернатора, которые спровоцировали такое отношение жителей.

Ночное СМС от МЧС

Первый промах пиарщиков губернатора случился в апреле, когда в подборку вопросов включили жалобу о ночных СМС-оповещениях от МЧС, которые мешают спать. Очевидно, что и без совета чиновника люди могли справиться с установкой беззвучного режима на телефоне. В то же время аккаунт Евгения Куйвашева был переполнен криками о помощи людей, оставшихся без денег во время пандемии. Но их вопросы и просьбы остались без внимания, и это вызвало волну гневных комментариев. «Вся ситуация показала истинное отношение власти к людям. Плевать они хотели на нас. Доверия к вам больше нет!» – писала подписчица O.l.e.n.k.a.25.

Намерение открыть торговые центры раньше, чем детские сады и больницы

После майских праздников Евгений Куйвашев анонсировал поэтапное снятие ограничений в регионе. Предполагалось, что с 19 мая должны открыться магазины и торговые центры, а также рестораны и кафе в уличном формате. Предложение губернатора вызвало яростный протест родителей, которые не знали, с кем оставить детей. Ведь на тот момент дежурных групп в детских садах было совсем немного. Еще больше людей беспокоила невозможность получения амбулаторной медицинской помощи. Куйвашеву жаловались на отмену плановых операций, требовали вернуть профилактическую вакцинацию и открыть прием в стоматологиях. Недоумение было и по поводу приоритетов, которые расставил губернатор, – спасти бизнес важнее, чем обеспечить медицинскую помощь всем гражданам. В итоге после совещаний с Роспотребнадзором Куйвашев продлил режим ограничений на неопределенный срок.

Циничный ответ матери слепнущего ребенка

В конце мая в инстаграме Куйвашева появилась сообщение от матери 12-летней девочки, страдающей от катаракты. Ребенку нужно делать операцию, но ее отменили из-за ограничительных мер. Женщина пригрозила губернатору судом, если ее дочь ослепнет.

Ответ Евгения Куйвашева поразил многих. «Я понимаю ваше отчаяние и хотел бы, чтобы все были здоровы. И особенно – дети. Я знаю, что ограничения на плановую помощь создают серьезные сложности для людей. Но я не думаю, что вы бы хотели, чтобы ваш ребенок заразился Covid-19. А именно с желанием обезопасить всех от вируса и связаны требования особого режима», – написал губернатор. И получил незамедлительную реакцию: «Каким * надо быть, чтобы написать матери слепнущего ребенка такой циничный ответ». После этого поста на Куйвашева посыпались оскорбления, а некоторые подписчики предложили собирать подписи за его отставку.

«Круто, когда пандемия»

Масла в огонь добавил пост Евгения Куйвашева с рассказом об уральском дизайнере Дмитрии Шишкине, которые во время пандемии перестроил свое производство под пошив масок. Губернатора обвинили в рекламе за деньги и хайпе на теме коронавируса. Особенно людей возмутило начало публикации: «Круто, когда пандемия становится поводом…». Подписчики не нашли ничего «крутого» в том, что ограничительный режим разоряет большинство предпринимателей и добивает малый бизнес в регионе.

Эффективность запрета на вечернюю продажу алкоголя составила 0,17%

Накануне губернатору в инстаграм снова пришла просьба отменить ограничение по продаже алкоголя. «Это же невыносимо. Стало еще больше народа в магазине, стало больше людей пить. Затариваться стали больше алкоголем. Теперь закупаются с запасом и пока все не выпьют, не успокоятся», – написал неизвестный подписчик.

Евгений Куйвашев заявил, что не согласен с этим утверждением: «В целом такой тенденции нет – у нас, по данным МинАПК, уровень продаж с момента введения ограничений и по сегодняшний день сохранился на уровне 2019 года. Показатели по продажам даже чуть меньше – на 0,17% – чем за аналогичный период прошлого года. Ограничение по времени продажи, думаю, мы рано или поздно снимем. Как только позволит эпидситуация. Хотя не скрою, ко мне поступает и немало просьб сохранить этот режим в постэпидемический период».

Фактически губернатор признал, что эффективность его решения была почти нулевой. Но сделал из этого противоположный вывод: зато уральцы не стали больше пить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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