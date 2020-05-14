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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Четверг, 14 мая 2020, 12:17 мск

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«Господин губернатор! С нашими детьми вы будете сидеть?» – свердловчане негодуют из-за полумер (СКРИНЫ)

Жители Свердловской области скептически отнеслись к поэтапному снятию ограничений, о которых вчера заявил губернатор Евгений Куйвашев. Люди требуют открыть детские сады и возобновить плановую медпомощь, так как это важнее торговых центров и кафе, считают они.

Публикация губернатора в Instagram о том, как регион планирует выходить с карантина, собрала почти две тысячи комментариев. Примерно половину из них оставили возмущенные родители, которые просят открыть детские сады или хотя бы в каждом из них организовать дежурную группу. «Как родителям выходить на работу? Ребенка с собой брать? Бред какой-то», – пишет пользовательница с ником marysechka1985.

Значительная часть сообщений посвящена невозможности получить амбулаторную помощь. Люди жалуются на отмену плановых операций, требуют вернуть вакцинацию для детей и открыть прием в стоматологиях. Жительница Нижнего Тагила с ником inchik_31 сообщила, что ее поликлиника по месту жительства не принимает диабетиков, «хроников» с сердечно-сосудистыми заболеваниями и легочными болезнями.

Александра Шатова из Первоуральска рассказала, что ее укусил клещ, но в травмпункте и больнице не оказалось иммуноглобулина. Медики ей заявили, что из-за карантина препарат в этом месяце не поступал. Отметим, что вопрос с профилактикой клещевого энцефалита остро стоит с конца апреля. «Новый День» уже писал, что свердловские медучреждения начали закупать иммуноглобулин с опозданием. В региональном оперативном штабе тогда заверили, что препарат есть в больницах. При этом ранее вице-губернатор Павел Креков на брифинге обещал, что прививочная кампания может быть возобновлена после 12 мая, но этого не случилось. В региональном оперативном штабе уклонились от ответа на вопрос «Нового Дня» о том, когда начнут ставить прививки, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку в области.

Подписчики в Instagram также спрашивают Евгения Куйвашева, когда будут открыты спортзалы и фитнес-центры, бассейны, автошколы, маникюрные салоны. Многие люди считают, что открывать первыми торговые центры нецелесообразно, так как именно они могут стать новыми источниками распространения коронавируса. Также жители удивляются, почему ограничительные меры снимают с 19 мая, когда в Свердловской области в день заболевают по 50-100 человек. Решение открыть уличные кафе при соблюдении масочного режима многие пользователи тоже назвали бредом. В целом свердловчане пишут, что не понимают логики принятия указов губернатора, и называют принятые решения «недомерами».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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