Медучреждения запоздало закупают иммуноглобулин – число покусанных клещами растет, а прививку не поставить

Свердловские медучреждения начали закупать иммуноглобулин против клещевого энцефалита – число укушенных жителей региона постоянно растет. Как ранее писал «Новый День», к началу мая пострадали почти 4,5 тысячи человек – это в 1,7 раза больше, чем весной 2019 года. Шестеро госпитализированы с энцефалитом, 12 человек – с боррелиозом.

В пресс-службе областного Роспотребнадзора агентству сказали, что лучшая защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Однако в регионе оперативный штаб по коронавирусу запретил плановые прививки. Когда их можно будет поставить вновь, неизвестно. После того, как «Новый День» обратил внимание на то, что Минздрав РФ не запрещал вакцинацию, а лишь рекомендовал действовать, исходя из эпидобстановки, соблюдая меры безопасности, областные власти решили вернуть прививки детям по нацкалендарю (это произойдет после окончания праздников, но точную дату в оперштабе не называют). При этом о вакцинации взрослых пока не говорится.

Отвечая на вопрос РИА «Новый День», достаточно ли в регионе иммуноглобулина от клещевого энцефалита, в оперативном штабе сказали, что препарат «в больницах в наличии». «Дополнительные закупки иммуноглобулина сделаны или где-то еще делаются», – сказал заместитель губернатора Павел Креков.

Некоторые медучреждения области действительно сейчас объявили конкурсы на поставку иммуноглобулина – например, городская больница Первоуральска, центральная городская больница Кушвы, центральная городская больница Верхней Туры. Конкурсы объявлены в конце апреля – соответственно, препарат поступит в медучреждения не сейчас.

В регионе уже были инциденты, когда укушенным клещами отказывали в иммуноглобулине. Накануне ЕАН сообщали о жительнице Екатеринбурга, которую укусил клещ в саду в Ревде – клеща в местной больнице извлекли, однако дать лекарство отказались. «Врачи заявили мне, что ни в клинике, ни в целом городе препарата нет», – сообщила журналистам пострадавшая. Укол она поставила уже в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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