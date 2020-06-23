Клещевой энцефалит подтвердился у четверых детей в Свердловской области

В Свердловской области клещи покусали более 27 тысяч человек, это на 10% больше, чем в прошлом году. Случаи присасывания паразитов зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях, больше всего пострадавших в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Ирбитском районе. В Екатеринбурге клещи покусали 9 220 человек, это более трети от общего числа.

В больницах с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 106 человек, заболевание подтвердилось у восьмерых, из них четверо – дети. Боррелиоз подозревают у 226 человек, подтвержденных случаев – 22, из которых шесть – у детей.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в этом году акарицидные обработки должны провести на территории 12 200 га, обработано 9 890 га.

Добавим, в этом году клещи проснулись раньше обычного, а случаев присасывания больше, накануне сезона санврачи предупреждали об активности кровососущих. Другая проблема связана с иммуноглобулином. Ранее укушенные сообщали, что им отказывают в инъекциях из-за отсутствия препарата, но в мае проводились закупки.

Екатеринбург, Елена Иванова

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