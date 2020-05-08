Чиновники не ожидают подъема заболеваемости корью, краснухой, дифтерией и коклюшем из-за запрета вакцинации

В Свердловской области решением оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса запрещена плановая вакцинация детей по нацкалендарю. Прививки ставят только новорожденным в роддоме – БЦЖ (противотуберкулезная) и от гепатита В. От других грозных болезней – столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи – дети не защищены. В редакцию «Нового Дня» поступало несколько жалоб – родители не могут отвести детей на прививку или ревакцинацию – поликлиники не принимают их, в том числе – многие коммерческие медучреждения.

Отвечая на вопрос обеспокоенной женщины о невозможности поставить ребенку прививку, губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме заявил, что запрет на вакцинацию ввел Минздрав РФ. Однако это не так – ведомство лишь дало рекомендации принимать решение, исходя из эпидобстановки в регионе, а также разработало перечень мер безопасности, чтобы не заразить малышей и их родителей коронавирусом в поликлиниках во время прививочной кампании. После того как на это обратил внимание «Новый День», вице-губернатор Павел Креков заявил, что вакцинацию по нацкалендарю вернут. «После праздников мы планируем восстановить прививочную кампанию в этой нише и в дальнейшем будем смотреть, как нам вернуться к традиционной сетке прививок… Многое будет зависеть от того, с какими цифрами мы выйдем 12 мая», – пообещал он.

В оперштабе агентству рассказали, что в Городском центре медицинской профилактики «прорабатывается вопрос организации процесса вакцинации, в том числе и по национальному календарю, так, чтобы избежать контактов людей друг с другом».

При этом вакцинация не ведется уже около месяца – и какие будут последствия у решения не ставить прививки детям, предсказать сложно. «Новый День» уточнил в оперштабе, есть ли прогноз по заболеваемости «детскими» инфекциями в связи с отменой вакцинации. «Пока никаких факторов, предопределяющих рост заболеваемости, до оперативного штаба не доводилось», – ответили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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