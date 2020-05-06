Креков: вакцинацию детей возобновят в ближайшее время

Пойманные на распространении недостоверной информации об отмене вакцинации у детей, свердловские власти решили вернуть возможность ставить прививки несовершеннолетним, передает корреспондент «Нового Дня». Накануне, отвечая на вопросы подписчиков своего блога в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев заявил, что вакцинация остановлена по решению Минздрава РФ. Однако сразу несколько человек указали, что эта информация не соответствует действительности.

Как уже писал «Новый День», еще в середине апреля Министерство здравоохранения России разослало в регионы письмо за подписью замминистра Евгения Камикина. В документе было сказано, что региональные оперштабы должны принимать решение о приостановке вакцинации самостоятельно – исходя из эпидобстановки. В письме же приводился и список мер предосторожности, которые надо предпринимать в поликлиниках, чтобы все же проводить вакцинацию. «Ответственность ложится на регион – все зависит от того, как в регионе этот процесс организован, в нем как раз говорится, что каждая медицинская организация должна продумать, как правильно продолжать вакцинацию детей», – говорила ранее главный специалист по профилактике Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Сегодня «Новый День» адресовал в оперштаб следующие вопросы – кем и на основании чего принималось решение об остановке вакцинации детей? Как можно охарактеризовать эпидобстановку в Свердловской области? Когда прогнозируется возобновление вакцинации? Будут ли закупаться регионом дополнительные партии имунноглобулина, в связи с тем, что будет больше непривитых людей, пострадавших от укусов клещей? Кто берет ответственность за организацию кампании по приему в детские сады в связи с невозможностью поставить детям необходимые прививки? Составлен ли какой-то прогноз по заболеваемостью коклюшем, столбняком, дифтерией, краснухой, корью, и т.п.?

В итоге ответ был получен лишь на один из них. На брифинге вопрос агентства адресовали вице-губернатору Павлу Крекову. Тот заявил, что вакцинация детей будет возобновлена. «Мы восстановим все, что связано с медицинскими профосмотрами для трудоустройства и для детей, которые пойдут в школу и детские сады. Дальше будем смотреть, как восстанавливать систему. В ближайшее время (после праздников) решение будет принято», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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