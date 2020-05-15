Детям снова начнут ставить прививки, но с особыми требованиями к больницам

В муниципальных образованиях Свердловской области снова начнут ставить детям прививки. При этом, как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, медицинские организации обязаны выполнять особые требования для исключения риска заноса и распространения коронавирусной инфекции.

«Каждое учреждение должно обеспечить соблюдение всех необходимых мероприятий: разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объёме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, режима кварцевания и проветривания, обработки дезинфицирующими средствами всех используемых помещений, исключение ожидания пациентами приёма. Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени», – заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Минздрав и Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию только в прививочных кабинетах с 8:00 до 20:00.

«Инфекционные заболевания – это зона особого риска. Мы должны обезопасить наших детей и от других не менее опасных заболеваний, которые профилактируются именно вакцинацией. Наша педиатрическая служба к этому подготовлена», – рассказала руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Светлана Татарева.

Напомним, 6 мая «Новый День» задал оперативному штабу целый комплекс вопросов, касающихся вакцинации, в частности, таких: кто взял на себя ответственность за организацию кампании по приему в детские сады в связи с невозможностью поставить детям необходимые прививки; составлен ли какой-то прогноз по заболеваемостью коклюшем, столбняком, дифтерией, краснухой, корью. Но на брифинге вице-губернатор Павел Креков ответил только на один. «Мы восстановим все, что связано с медицинскими профосмотрами для трудоустройства и для детей, которые пойдут в школу и детские сады. Дальше будем смотреть, как восстанавливать систему. В ближайшее время (после праздников) решение будет принято», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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