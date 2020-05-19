В Свердловской области никаких документов о запрете вакцинации не получали, детей будут прививать

Минздрав Свердловской области не получал никаких официальных документов о запрете вакцинации. Ожидается, что прививки детям начнут ставить в поликлиниках на этой неделе.

Сегодня на совещании в Совете Федерации замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что принято решение о приостановке вакцинации по национальному календарю. Он пояснил, что прививки определенным образом действуют на иммунную систему человека, и реакция коронавируса на организм в этот момент «проблематична». Заявление Гриднева вызвало массовое негодование в соцсетях – особенно среди родителей. Ведь только на прошлой неделе в Свердловской области заявили, что начинают планово прививать детей после двухмесячного перерыва.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что никаких официальных документов о приостановке вакцинации от федерального минздрава не получали. Соответственно, регион продолжает подготовку к проведению прививок.

Позднее другой представитель минздрава прокомментировал «РИА Новости», что речь шла только о приостановке вакцинации взрослого населения. Решение по детским прививкам по-прежнему принимают региональные власти.

Таким образом, в Свердловской области на этой неделе должна начаться вакцинация детей. Как ранее рассказали «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, большинство поликлиник уже готовятся.

«На этой неделе совершенно точно возобновится вакцинация и детей, и взрослых. Сейчас решаются последние организационные моменты, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга. – Дело в том, что по предписанию санитарных врачей больницы должны разделить потоки посетителей: сделать отдельный вход для тех, кто приходит на прививку, организовать процесс осмотра специалистом перед вакцинацией и наблюдение после прививки. У нас есть разные учреждения – есть типовые поликлиники, где сделать отдельный вход проще, есть перепрофилированные, где это сложнее организовать. Но совершенно точно – на этой неделе в Екатеринбурге вакцинация будет возобновлена».

Роспотребнадзор разработал целый комплекс мер, которые должны соблюдать поликлиники: разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, кварцевание и проветривание, обработка дезинфицирующими средствами всех используемых помещений, исключение ожидания пациентами приема. Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени. Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию только в прививочных кабинетах с 8:00 до 20:00.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

Президент УТПП: люди стоят и смотрят, как мимо них куда-то пролетают меры поддержки. / Иммунолог: наличие или отсутствие антител к Covid-19 не дает однозначных ответов на все вопросы. / Екатеринбург откажется от денежной компенсации за вырубку деревьев на месте модульного госпиталя и развязки ЕКАД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»