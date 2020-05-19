В Екатеринбурге родители не могут записать детей на прививки, в горздраве обещают начать вакцинацию в течение недели

Несмотря на то, что вакцинацию детей разрешили возобновить еще на прошлой неделе, пока записаться на прививку не получается. В большинстве больниц говорят, что никаких новых распоряжений не поступало, хотя есть и такие, кто объявил о старте вакцинации с 20 мая. В управлении здравоохранения Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что сейчас идут подготовительные работы и прививки начнут ставить в течение недели везде – и детям, и взрослым.

Разрешение на возобновление вакцинации министр здравоохранения Свердловской области дал еще 15 мая. Но до сих пор родители не могут записать своих детей на плановые прививки.

«Нам дали место в детсаду. Нужно ставить манту, мы не успели ее поставить до пандемии. Но поликлиника № 1 на Заводской по-прежнему не работает, прививки не ставят», – рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района.

Корреспондент «Нового Дня» обзвонил несколько детских больниц – и действительно: почти везде сообщают, что вакцинацию пока не возобновляют.

«Мы ждем распоряжения о начале вакцинации, но пока такого не поступало. Надеемся, документ появится в течение недели. Звоните, узнавайте», – посоветовали в колл-центре детской больницы № 11.

В регистратуре поликлиники № 1 детской больницы № 15 вообще посоветовали не ждать возобновления прививок до конца мая. «Звоните ближе к июню», – отметила администратор.

Но есть и больницы, которые уже объявили: с 20 мая можно прийти и поставить прививку. Правда, есть масса ограничений. Так, о старте вакцинации сообщается на сайте детской больницы № 8.

«C 20 мая 2020 года в МАУ «ДГБ № 8» возобновляется проведение профилактических прививок. Медицинские работники поликлиник свяжутся с вами и произведут запись на вакцинацию неорганизованных детей, прикрепленных к поликлиникам МАУ «ДГБ № 8», согласно плану профилактических прививок. Вакцинация детей, посещающих дежурные группы детских садов, проводится в образовательных учреждениях, – говорится в сообщении на сайте больницы. – Вакцинация и допуск к посещению поликлиники осуществляется строго по записи! На входе в поликлинику необходимо пройти термометрию и обработку рук дезинфицирующим средством! Убедительно просим вас посещать поликлинику в маске, сменной обуви (бахилах)! Сохраняйте социальную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга, для вашего удобства мы нанесли разметку на полу – придерживайтесь ее! При любых признаках ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача!».

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что на этой неделе вакцинация должна начаться абсолютно во всех поликлиниках. Причем речь идет не только о плановых прививках детям, но и о возобновлении вакцинации взрослых – например, от клещевого энецефалита.

«На этой неделе совершенно точно возобновится вакцинация и детей, и взрослых. Сейчас решаются последние организационные моменты, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга. – Дело в том, что по предписанию санитарных врачей больницы должны разделить потоки посетителей: сделать отдельный вход для тех, кто приходит на прививку, организовать процесс осмотра специалистом перед вакцинацией и наблюдение после прививки. У нас есть разные учреждения – есть типовые поликлиники, где сделать отдельный вход проще, есть перепрофилированные, где это сложнее организовать. Но совершенно точно – на этой неделе в Екатеринбурге вакцинация будет возобновлена».

Напомним, Роспотребнадзор разработал целый комплекс мер, которые должны соблюдать поликлиники: разграничение потоков пациентов, исключение их пересечения, наличие в полном объеме средств индивидуальной защиты, осмотр каждого пациента до вакцинации, кварцевание и проветривание, обработка дезинфицирующими средствами всех используемых помещений, исключение ожидания пациентами приема. Каждый пациент приглашается к строго назначенному времени. Роспотребнадзор рекомендует проводить вакцинацию только в прививочных кабинетах с 8:00 до 20:00.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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