В минздраве объяснили, что делать с вакцинацией по нацкалендарю

В Свердловской области временно не проводится плановая вакцинация от различных заболеваний, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Прививки по национальному и региональному календарям ставят только новорожденным – уточнили в горздраве Екатеринбурга. Всех остальных, у кого пришел срок вакцинации или ревакцинации, просят подождать. Некоторые частные медучреждения продолжают ставить прививки, но в целом процесс приостановлен. Медики ссылаются на приказ Минздрава России.

Однако вчера представители федерального ведомства объяснили, что уже издали другой документ – и он уже разослан по регионам. «Было одно письмо относительно действительно о приостановке плановой вакцинации взрослых, оно появилось на прошлой неделе. Вчера поступило новое разъясняющее письмо Минздрава, подписанное замминистра Камкиным, что ответственность ложится на регион – все зависит от того, как в регионе этот процесс организован, в нем как раз говорится, что каждая медицинская организация должна продумать, как правильно продолжать вакцинацию детей», – сказала в эфире канала «Россия-24» главный специалист по профилактике Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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