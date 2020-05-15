Цуканов: «Инстаграм никогда не заменит личного общения с избирателями»

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов рассказал о своем взгляде на общение в соцсетях. «Инстаграм никогда не заменит личного общения со своими избирателями, с гражданами. В инстаграме, кстати, некоторые чиновники, я видел, блокируют обратную связь. Но коронавирус закончится когда-нибудь, а проблемы останутся», – сказал он.

Также Цуканов рассказал, что в его бытность губернатором Калининградской области вел твиттер и общался с людьми в нем.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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