Люди – Куйвашеву: «Вы пытаетесь голодным доказать, что они сытые»

Жители Свердловской области продолжают задавать вопросы губернатору Евгению Куйвашеву – ежедневно сотни уральцев пишут ему в комментариях в инстаграме. Львиная доля вопросов остается без ответа. Это отмечают сами комментаторы.

Большая часть вопросов касается невозможности получить пособия по безработице, субсидии многодетным и вообще финансового аспекта – люди просят губернатора объяснить, на какие деньги покупать еду, одежду, лекарства, оплачивать услуги ЖКХ и аренду жилья.

Многие люди просят и даже требуют снять ограничения – и позволить людям работать и зарабатывать.

Немало подписчиков, которые требуют вернуть плановые приемы и лечение в больницах Свердловской области – одни страдают от зубной боли, другие могут лишиться зрения, не дождавшись операции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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