Мать ребенка с прогрессирующей катарактой пригрозила губернатору судом

Жительница Свердловской области, 12-летний ребенок которой страдает прогрессирующей катарактой, пригрозила губернатору Евгению Куйвашеву судом, если из-за ограничительных мер по коронавирусу ребенку в ближайшие дни не сделают операцию в МНТК «Микрохирургия глаза».

О своем отчаянии женщина написала в инстаграм губернатора. «Если на следующей неделе не откроют «МНТК глаза» в Екатеринбурге, я отправлюсь в суд, и тогда пеняйте уже сами на себя. Ваши действия привели к тому, что мой ребёнок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котенок, и, если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться, и тогда у вас как у губернатора будет ещё больше проблем, ведь тогда иск будет уголовный о намеренном вреде здоровью ребёнка, повлекшем за собой последствия слепоты. Вы этого хотите?» – написала мать.

На что губернатор ответил, что он знает, что ограничения на плановую помощь создают серьезные сложности для людей. «Но я не думаю, что вы бы хотели, чтобы ваш ребенок заразился COVID-19, – написал он. – А именно с желанием обезопасить всех от вируса и связаны требования особого режима. «Микрохирургия глаза» хоть и является частной медицинской организацией, тоже строго придерживается санитарно-эпидемических требований на период пандемии. Нормативная основа для возобновления помощи в плановом порядке сегодня в регионе есть, однако главные врачи, конечно, также следят за текущей эпидситуацией и принимают решение, исходя из соображений обеспечения безопасности персонала и пациентов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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