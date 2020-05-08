В «Бонуме» делают обсерватор для здоровых детей – больные не могут дождаться операций (ДОКУМЕНТ)

Глава минздрава Свердловской области Андрей Цветков издал приказ о временной маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В нем говорится о детях от 0 до 17 лет. Согласно документу, дети без симптомов ОРВИ, но с эпидемическим анамнезом (бывшие за рубежом, контактировавшие с заболевшими), требующие меднаблюдения в стационаре или оставшиеся без присмотра родителей, будут помещаться в обсервационный госпиталь на базе медцентра «Бонум». Это подведомственное минздраву медучреждение, которое в том числе занимается проведением сложных операций у детей. Сейчас они вынуждены ждать, когда «Бонум» снова будет принимать пациентов на плановую госпитализацию. Некоторые ждут с риском для жизни.

Так, в комментариях в инстаграме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева житель региона Александр Андрейцев оставил экспрессивное послание. «Я так понимаю, дети, у которых другие болезни (не коронавирус, – прим. ред.), вас не интересуют – на них-то не попиаришься. Нам сегодня звонили из «Бонума» и опять отменили операцию, плановую, которые президент сказал не отменять. Моему сыну четвертый месяц, и он еще ни разу не видел родителей (врожденная катаракта на оба глаза), а с вашими тупыми запретами рискует не увидеть в своей жизни ничего», – написал мужчина.

Другие родители тоже отметились в комментариях под постом губернатора: «Тоже не можем сделать плановую операцию по удалению аденоидов и миндалин. Ночами не сплю, у ребенка задержки дыхания».

При этом пока о возобновлении плановых операций речи не идет – этот вопрос даже не обсуждается властями. «Оказание плановой медицинской помощи в регионе приостановлено до особого распоряжения. Это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность уральцев и противостоять распространению коронавирусной инфекции. Медицинские учреждения и организации оказывают экстренную медицинскую помощь, помощь при острых заболеваниях. Решения, связанные с возобновлением оказания плановой медицинской помощи, будут приниматься оперативным штабом исходя из эпидемиологической обстановки», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе.

Напомним, что последний документ, подписанный Цветковым, по поводу приостановки плановых приемов пациентов датирован 2 апреля – в нем предписано оказывать помощь только в экстренных и неотложных случаях, а также пациентам с социально значимыми заболеваниями – онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными, тем, кто находится на диализе, беременным, роженицам и новорожденным. Документ действует до особого распоряжения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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