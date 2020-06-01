«Вижу тряпку, а не губернатора!» – свердловчане обозлились на «сожаления» Куйвашева в соцсетях (СКРИНЫ)

Накануне губернатор Евгений Куйвашев выдал очередную порцию разъяснений и ответов на вопросы жителей, которые испытывают серьезные жизненные трудности из-за ограничительного режима.

Наибольший резонанс получило сообщение матери 12-летней девочки с катарактой. Она рассказала, что ее ребенок может остаться на всю жизнь слепым, если в ближайшее время не попадет на операцию. Ответ главы региона в духе «но ведь вы бы не хотели, чтобы ваш ребенок заразился Covid-19» вызвал бурю негодования подписчиков. В комментариях губернатора обвинили в трусости и отправляют в отставку.

«Каким ** надо быть, чтобы написать матери слепнущего ребенка такой циничный ответ», – возмущается ledi_makbet.

«Наш губернатор только сожалеет и вату катает!» – пишет еще один подписчик kat_kokos1.

Разгневанные жители требуют открыть поликлиники и грозятся «взяться за вилы», если государство не разрешит хотя бы оказание плановой медицинской помощи.

Отметим, что сегодня Евгений Куйвашев должен принять решение о продлении или смягчении ограничительного режима в Свердловской области. На 31 мая в регионе было зарегистрировано 5 449 человек с коронавирусом, 2 173 вылечились, 27 умерли.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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