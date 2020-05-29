Евгений Куйвашев сообщит о своем решении по смягчению режима к понедельнику, 1 июня

Губернатор Свердловской области еще не принял никакого решения относительно смягчения режима с 1 июня. Евгений Куйвашев сообщит об этом «к понедельнику», посмотрев статистику по заболевшим коронавирусом за выходные.

«Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне, – пожаловался губернатор региона в своем инстаграме. – Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении».

Напомним, 22 мая Евгений Куйвашев сообщил о продлении особого режима в Свердловской области до 1 июня. Тогда губернатор заявил, что не может открыть кафе и торговые центры и ослабить меры из-за вспышки заболевания в Железнодорожном районе и упомянул заразившихся сотрудников «Красного и белого» . После этого 25 мая полпредство президента России в УрФО заявило, что в Свердловской области можно открыть некоторые непродовольственные магазины, но с ограничениями.

Однако сегодня стало известно, что в Свердловской области за прошедшую неделю был самый большой прирост заболевших Covid-19 – 43%. Это – самый большой показатель в федеральном округе. За неделю коронавирусом заразились 1480 человек. В последние дни ежедневная статистика не показывала цифры ниже 200 человек в сутки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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