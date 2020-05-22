Ограничительный режим в Свердловской области продлен до 1 июня

Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим карантина в Свердловской области еще на неделю – до 1 июня. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада «Красное и белое», которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения», – написал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе хуже, чем в целом по Екатеринбургу. Если по области показатель заболеваемости пневмонией составляет 16,1 на 100 тысяч человек, то в Железнодорожном районе – 42,7 на 100 тысяч человек. В мае было зафиксировано 74 случая пневмонии и 1 780 случаев ОРВИ среди жителей района.

«Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло, в том числе, большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом. Контроль за происходящим в этом районе будет усилен и со стороны полиции. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями от штрафов до уголовной ответственности», – предупредил Куйвашев.

Напомним, вице-губернатор Павел Креков анонсировал на ближайшие выходные рейды правоохранителей по Железнодорожному району для выявления «резиновых квартир», где могут находится бессимптомные носители Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

Бюджет здравоохранения Екатеринбурга вырос в два раза из-за пандемии Covid-19. / На дублере Сибирского тракта перевернулась машина (ФОТО). / Больше половины больных Covid-19 на Урале – бессимптомные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»