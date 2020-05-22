Власти устроят «зачистку» Железнодорожного района Екатеринбурга из-за заболевших мигрантов из «Красного и Белого»

Число зараженных сотрудников логистического центра «Красное и Белое» может составить порядка 15% от общего штата компании, где работают 1 300 человек. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге по развитию ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Основная часть выявленных больных являются трудовыми мигрантами, которые проживали в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Поэтому в ближайшие выходные полиция и прокуратура организуют рейды для выявления «резиновых квартир» с гастарбайтерами.

«К сожалению, в некоторых таких квартирах обнаруживаются бессимптомные больные. Сейчас к этой работе будут подключаться прокуратура и УМВД для наведения порядка с уличной торговлей. Глава Екатеринбурга сегодня утром провел штаб по работе с Железнодорожным районом, повторное заседание состоится в понедельник. Жителям района я бы посоветовал серьезно отнестись к мерам безопасности, обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – рассказал Павел Креков.

По словам чиновника, среди жителей Железнодорожного района отмечается кратное увеличение заболеваемости пневмонией и ОРВИ по сравнению с другими районами Екатеринбурга. Если ситуация будет ухудшаться, власти намерены принять более жесткие меры.

Вице-губернатор также заявил, что по заключению эпидемиологов Свердловская область должна была выйти на снижение по заболеваемости Covid-19, если бы не вспышка инфекции в «Красном и Белом». Компания за свой счет организовала массовое тестирование сотрудников и взяла на себя расходы по аренде жилья для работников, у которых болезнь проходит легко или без симптомов. При этом Креков отметил, что некоторые сотрудники «Красного и Белого» успели покинуть пределы Свердловской области и в настоящий момент ведется их розыск.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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