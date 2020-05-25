Полпредство: в Свердловской области можно открывать магазины непродовольственных товаров

Аппарат полномочного представителя президента России в УрФО обнародовал данные о показателях, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. «Свердловская область соответствует всем трем условиям для первого этапа снятия ограничительных мероприятий», – сказано в мониторинге на 24 мая.

При этом в полпредстве пояснили, что на первом этапе не только разрешаются занятия спортом на улице и прогулки с соблюдением социальной дистанции, но и возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 кв.м.) с условием, что на каждого посетителя должно быть 4 квадратных метра.

Первые два пункта выполнены в Свердловской области – соответствующие правки были внесены в указ губернатора уже две недели назад. Однако дальнейшего ослабления режима не произошло. Более того, в своем инстаграме Евгений Куйвашев заявил, что смягчений не будет минимум до 1 июня, а глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских говорил о том, что ограничения можно снимать, если коэффициент распространения коронавируса меньше единицы в течение нескольких дней. «После этого возможен переход к первому этапу и наблюдение в течение 8 дней, как развивается ситуация. Если Rt снижается ниже 0,7, – переход ко второму этапу, потом к третьему. Простой расчет показывает: торговые центры и кафе откроются через 20 дней, если завтра у нас начнет стабильно снижаться коэффициент распространения коронавируса», – говорил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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