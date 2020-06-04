«Сколько стоит пост разместить?» – губернатора Куйвашева обвиняют в хайпе на волне пандемии (СКРИНЫ)

После очередного поста в инстаграме Евгения Куйвашева обвинили в рекламе за деньги и хайпе на теме коронавируса. Губернатор рассказал об уральском дизайнере, который во время пандемии перестроил свое производство под пошив масок. «Сколько стоит пост разместить?» – спрашивают Куйвашева подписчики.

«Круто, когда пандемия становится поводом, чтобы уральский̆ бизнес стал еще более заметен на федеральном уровне. Дизайнер Дмитрий Шишкин сегодня поучаствовал в совещании о ситуации в легкой промышленности, которое провел Владимир Путин, вчера обсуждал ситуацию на рынке с главой Минпромторга Денисом Мантуровым», – написал в своем очередном посте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Далее губернатор рассказал историю портновской мануфактуры Шишкина, которая была открыта в 2008 году, а потом шила одежду для Уралвагонзавода. Во время пандемии, по словам Куйвашева, Шишкин «быстро сориентировался и полностью перестроил свой бизнес с учетом спроса». «Сейчас его компания производит по 20 тыс. масок в день, они поступают на работающие в период карантина предприятия и в аптеки региона», – пишет губернатор. В посте есть и ссылка на инстаграм дизайнера.

Эта публикация вызвала шквал негативных комментариев. Людей возмутило, что Евгений Куйвашев в одном предложении употребляет слова «круто, когда пандемия», и что идет неприкрытая реклама дизайнера, который и ранее работал по госзаказу.

«А может, стоит написать о тех, кто закрылся или вот-вот закроется, из-за «крутой» ситуации с пандемией, а не пиарить тех, кто шьёт и продаёт маски !!!!» – негодуют подписчики Куйвашева.

«Шьёт на госзаказы по конским ценам», – говорят про Шишкина.

«Евгений Владимирович. Я не могу позволить купить маски вашего бизнесмена, пенсия 6500 руб., остальное вычитают. К вам сколько ни обращаюсь, никакой реакции. Я понимаю, вам плевать на нас. Ваша администрация тоже плевала на нас. Вы думаете, у нас будет другая реакция на вас?» – жалуются пенсионеры.

Другие пользователи интересуются – сколько стоит реклама в блоге свердловского губернатора?

«Уважаемый губернатор, сколько стоит пост разместить, вы как раз словили свой хайп, теперь вы в тренде» – спрашивают пользователи соцсети.

«Сколько стоит реклама в бложике губернатора?» – «Не отвечает, я уже спрашивал. Хоть бы постарался над нативочкой», – общаются между собой в комментариях подписчики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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