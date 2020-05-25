«Удаленка» Куйвашева: почему губернатор прячется от жителей в инстаграме

Губернатор Евгений Куйвашев вот уже два месяца не появляется в прямом эфире перед жителями Свердловской области – его нет на брифингах оперативного штаба, а последние «живые» видеозаписи в соцсетях были 28 марта, когда в регионе только начинались ограничительные меры. В то же время губернатор избрал для себя новый способ коммуникации с избирателями – письменный формат «вопрос – ответ» на странице в Instagram. Насколько эффективно такое общение для представителя власти, «Новый День» спросил у политтехнологов.

«Действительно, инстаграм губернатора превратился в новое медиа, которое за короткий срок стало популярным. Что неудивительно, так как губернатор – субъект принятия решений по ограничительным мерам в пандемию, а это волнует всех. Акцент на диалоге с жителями через инстаграм – забавная коммуникационная стратегия. Куйвашеву ведь часто высказывали претензии, что он редко ездит по территориям, не стремится к общению с людьми. Но эта модель в инстаграм хорошо себя проявила, и добавила губернатору больше плюсов, чем минусов. Это как лекарство для беременных – если польза превышает риск, то можно принимать», – отмечает политолог Александр Пирогов.

Собеседник агентства предположил, что губернатор избегает прямых эфиров, так как письменный ответ на вопрос дает больше времени на подготовку. Многие вопросы, которые жители задают в инстаграм, носят частный характер и требуют отдельного разбирательства. «Естественно, людям хотелось бы видеть живого губернатора. Но поскольку каждый вопрос требует определенной проработки, не всегда есть возможность отвечать в онлайн-режиме на все вопросы. Либо в таком случае будет страдать качество ответов, либо губернатор помимо своей работы будет сидеть в инстаграм и отвечать на вопросы как в передаче «Что? Где? Когда?», добавил Пирогов. Впрочем, критических замечаний в адрес губернатора на площадке инстаграма тоже хватает, отмечает «Новый День». Любое неосторожное высказывание Евгения Куйвашева вызывало сотни гневных комментариев свердловчан – так было с историей про «ночные смс-ки от МЧС», продлением ограничительных мер, закрытием детсадов.

Директор коммуникационного агентства Magic Ink Платон Маматов полагает, что удаленное общение с жителями – более привычный формат для Евгения Куйвашева. Еще до пандемии губернатор больше выступал как герой сюжетов СМИ, чем вживую. «Удаленка – старая история для людей типа Куйвашева, которые не очень умеют в массовую политику. Мы же понимаем, что за каждой соцсетью стоят пиарщики и технологи. Если политик не великий гений прямой коммуникации с народом, его нужно посадить на удаленку и показывать людям через какую-то прокладку.

В период пандемии все находятся на удаленке, что удобно», – отметил он. По словам Платона Маматова, эффективность «удаленки» Куйвашева была бы выше, если бы у губернатора были страницы и в других популярных соцсетях. «Если у тебя есть инстаграм, тебе ничего не мешает завести аккаунты в «В контакте», Одноклассниках или Фейсбуке, чтобы охватить больше аудитории. Чтобы разместить одну публикацию во всех социальных сетях, нужно нажать одну кнопку. То же самое касается и СМИ – можно в два щелчка кнопкой разослать релиз с информацией, которая появится в посте в инстаграме. Но этого не делается. То есть люди, которые занимаются инстаграмом губернатора, или не понимают, что это надо делать (во что я лично не верю), или они хотят делать эксклюзивный канал в ущерб всем остальным. И это не очень хорошо для эффективной коммуникации с аудиторией», – отмечает специалист.

Отметим, что инстаграм Куйвашева взял на себя роль первоисточника новостей о коронавирусе, что уже привело к нескольким конфузам. Например, в соцсети губернатора была неверно подана информация о возобновлении плановых приемов в больницах. Накануне статистика по заболевшим коронавирусом в инстаграме губернатора разошлась с данными оперштаба (позднее штаб поправил свои сведения). Платон Маматов отмечает, что такие ошибки неизбежны при работе, что называется «с колес», и вряд ли разовые несостыковки приведут к каким-либо серьезным последствиям. Но если информационные ошибки станут систематическими, то жители просто перестанут читать соцсеть губернатора и доверие к власти упадет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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