российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 мая 2020, 10:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Инстаграм губернатора врет: в Свердловской области разрешили работать только некоторым больницам и стоматологиям

Губернатор Свердловской области в своем инстаграме накануне заявил, что с сегодняшнего дня всем муниципальным и государственным медучреждениям будет разрешено возобновить плановый прием пациентов. Жители области, поверив сообщению в соцсети главы региона, сегодня звонят в регистратуры больниц, надеясь записаться на плановый прием или вылечить зубы. Их ждет разочарование – в опубликованном на официальном портале правовой информации указе говорится об открытии медучреждений не на всей территории региона, а только в тех населенных пунктах, где эпидситуация благополучна. Таким образом, в Екатеринбурге по-прежнему не работают стоматологии, запрещен плановый прием врачей. В пресс-службе горздрава «Новому Дню» объяснили это именно ограничениями из указа губернатора.

К сожалению, установить, о каком перечне городов в указе идет речь без специальных программ, отслеживающих изменения в нормативных актах, затруднительно. В правительстве региона такая возможность, конечно, есть, но почему те, кто ведет инстаграм губернатора, не проконсультировались с юристами, не понятно. «Новый День» запросил в региональном оперштабе перечень территорий, где должны заработать больницы и стоматологии. К моменту выхода публикации оперштаб на запрос не ответил.

Добавим, согласно карте распространенности коронавируса по версии Роспотребнадзора, в регионе только в трех территориях нет зараженных коронавирусом: это Гаринский, Таборинский районы и Туринская Слобода. В нескольких районах зарегистрирован низкий коэффициент распространенности, 1,62-11,68. Это Каменск-Уральский, поселок Пышма, Арти, Нижние Серги, Шаля, Красноуральск, Нижняя Тура, Качканар, Карпинск, Североуральск, Ивдель и некоторые другие, большей частью, отдаленные или небольшие населенные пункты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

Глава минпромнауки сравнил начало пандемии с началом войны, но перепутал дату. / Пересторонин: ни одно промышленное предприятие не закрывалось на карантин по Covid-19. / На заводе, производящем аппараты ИВЛ «Авента-М», второй раз за 10 дней сменился директор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

В Екатеринбурге родители не могут записать детей на прививки, в горздраве обещают начать вакцинацию в течение недели

На Урале появились услуги по уходу за могилами на время карантина

Саратовские власти разрешили и запретили гулять

Озвучена доля россиян, набравших лишний вес на самоизоляции

Во время карантина екатеринбуржцы стали чаще жаловаться на нарушение потребительских прав

Анонсированное на 19 мая смягчение особого режима оказалось под вопросом

Больницы начнут плановый прием в городах, где нет коронавируса, – записываться надо заранее

В Первоуральске оштрафовали депутата и председателя профсоюза ПНТЗ за участие в автопробеге (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Фоторепортаж, Самоизоляция,