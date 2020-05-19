Инстаграм губернатора врет: в Свердловской области разрешили работать только некоторым больницам и стоматологиям

Губернатор Свердловской области в своем инстаграме накануне заявил, что с сегодняшнего дня всем муниципальным и государственным медучреждениям будет разрешено возобновить плановый прием пациентов. Жители области, поверив сообщению в соцсети главы региона, сегодня звонят в регистратуры больниц, надеясь записаться на плановый прием или вылечить зубы. Их ждет разочарование – в опубликованном на официальном портале правовой информации указе говорится об открытии медучреждений не на всей территории региона, а только в тех населенных пунктах, где эпидситуация благополучна. Таким образом, в Екатеринбурге по-прежнему не работают стоматологии, запрещен плановый прием врачей. В пресс-службе горздрава «Новому Дню» объяснили это именно ограничениями из указа губернатора.

К сожалению, установить, о каком перечне городов в указе идет речь без специальных программ, отслеживающих изменения в нормативных актах, затруднительно. В правительстве региона такая возможность, конечно, есть, но почему те, кто ведет инстаграм губернатора, не проконсультировались с юристами, не понятно. «Новый День» запросил в региональном оперштабе перечень территорий, где должны заработать больницы и стоматологии. К моменту выхода публикации оперштаб на запрос не ответил.

Добавим, согласно карте распространенности коронавируса по версии Роспотребнадзора, в регионе только в трех территориях нет зараженных коронавирусом: это Гаринский, Таборинский районы и Туринская Слобода. В нескольких районах зарегистрирован низкий коэффициент распространенности, 1,62-11,68. Это Каменск-Уральский, поселок Пышма, Арти, Нижние Серги, Шаля, Красноуральск, Нижняя Тура, Качканар, Карпинск, Североуральск, Ивдель и некоторые другие, большей частью, отдаленные или небольшие населенные пункты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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