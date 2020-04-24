Свердловчане обвиняют Куйвашева в очковтирательстве и грозят голодными бунтами: «Люди скоро грабить начнут»

Инстаграм свердловского губернатора Евгения Куйвашева сильно оживился за последнее время – посты от имени чиновника выходят чаще, а ежедневная рубрика с ответами на вопросы поначалу понравилась людям. Вчера у многих подписчиков Куйвашева, чьи просьбы, вопросы и крики о помощи остались без внимания, переполнилась чаша терпения – триггером стал пост, где губернатор ответил на «вопрос из зала», касающийся СМС-оповещений от МЧС, которые мешают спать. Очевидно, что и без совета чиновника люди могли справиться с беззвучным режимом. «И опять одна вода... когда на реальные вопросы отвечать будете»? – спрашивает юзер blond_ru.

В свою очередь, O.l.e.n.k.a.25 пишет: «Вся ситуация показала истинное отношение власти к людям». «Плевать они хотели на нас. Доверия к вам больше нет! Вывод можно сделать такой, что работать надо в черную, складывать деньги под матрас, чтоб в следующий раз не нервничать понапрасну и не унижаться, не просить».

Много лайков набрал комментарий предпринимателя Александра Клюева, который пишет под ником Xandezik. «Вам надо з/п не платить и в долги загнать, чтоб как народ начали думать, месяц прошел, 2 человека умерло сомнительной смертью и ради этого мы в долгах тонем? Ради этого гастарбайтеры уже во дворах теребят бабушек – чё вы об этом не говорите? Я уже в таком отчаянии – человек, который за 30 лет мухи не обидел, работал на заводах, получал награды от губернатора за свой взнос в оборонное производство, – готов идти воровать, что говорить о тех, кто имеет опыт разбоев. Вы не понимаете, что такое сидеть без денег, с ребёнком кредитами и съемной квартирой, заканчивайте цирк, нужно срочно открывать бизнес и реанимировать, а не обещать бесполезные 10-20т рублей, они нам вообще не помогут», – написал он.

Пользователь geografia_irbit требует дать городам, где нет заболевших, возможность работать. «Люди уже голодают, скоро грабить начнут»! – пишет юзер.

Многие пользователи просят объяснить, как выживать и чем кормить детей, когда работы вдруг не стало, многие – грозят бунтами и акциями протеста. Ответят ли на это ответственные за посты в инстаграме губернатора, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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