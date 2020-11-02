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Понедельник, 2 ноября 2020, 10:51 мск

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Куйвашеву предложили проделать путь заболевшего коронавирусом от имени простого горожанина

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продолжает собирать сотни возмущенных комментариев от жителей региона, которые недовольны мерами по противодействию распространению коронавируса. В частности, последний пакет ограничений, связанный с установкой в такси и ресторанах специальных перегородок, возмутил тех, кто вынужден посещать сейчас медучреждения, – в них не соблюдается социальная дистанция, нет перегородок, а в очередях к терапевтам часами сидят люди с подтвержденным коронавирусом, которые не смогли дождаться врача, вызвав его домой.

«Попробуйте самостоятельно проделать весь путь заболевшего. Попытайтесь дозвониться в поликлинику, чтобы к вам пришел врач, выписал больничный, назначил лечение, выписал рецепт, при необходимости отправил на обследование. Только не от своего имени, а от имени простого жителя города. Только тогда вы поймете в какой ситуации оказались люди», – пишет arkovas.

Она отмечает, что «до поликлиник не дозвониться, диагноз вынуждены себе ставить сами и лечиться по сарафанному радио теми лекарствами, которые удалось найти в аптеке». «Даже если у тебя подтвержденный ковид и ты его сделал за свои же деньги, то никто из поликлиники к тебе не придет и даже не позвонит, не выпишет рецепт, еще и больничный тот еще квест получить. Мне, как налогоплательщику, интересно узнать, когда мне вернут мои налоги, если я сама должна выполнять функции врача или тратится на платную медицину», – добавляет она.

О похожих проблемах говорят и другие жители Свердловской области. «Пока у нас будет коллапс в медицине, ничего не изменится. Люди с положительными результатами и контактные едут в поликлинику, едут в транспорте, потому что врачи на дом не ходят. В поликлинику не дозвониться от слова совсем. А кто дозвонился, говорят, приходите сами. Больные с температурой и прочими симптомами часами сидят в очередях к врачу и на мазки, обмениваясь инфекцией. Люди с легкими симптомами ходят на работу, потому что или тест надо сдавать платно или иди работай. Полный ноль у нас в организации амбулаторной медицинской помощи. И противно читать, что у нас все неплохо. Противно и гадко. Потому что все очень плохо», – пишет soblp.

Требуют навести порядок в поликлиническом звене и другие свердловчане. «Вчера в центральной городской поликлинике была очередь на флюорографию человек так 70. И между ними не было экранчиков. Может, уже действительно делами займетесь и начнете разгружать эти очереди», – предлагает natali.belenkaia.

Екатеринбург, Елена Сычева

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