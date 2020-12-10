Росгидромет: «Пандемия пока не оказала на климат никакого положительного влияния»

Вопросы изменения климата и адаптацию к природным явлениям сегодня на пресс-конференции рассмотрел директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета, руководитель климатического центра Росгидромета Владимир Катцов.

Он рассказал, что сокращением воздействия на климатическую систему задержать глобальное потепление достаточно сложно. «Мы все время слышим, что нам необходима низкоуглеродная энергетика и так далее – это все верно. Но наши действия сегодня в этом плане, они скажутся лишь во второй половине XXI века. Что крайне важно потому, что то различие, которое мы видим в сценариях, оно чрезвычайно существенно и страшно, если реализуется тот самый плохой сценарий. Когда глобальная температура повысится на существенное количество градусов: на 4-5. Сама по себе цифра не впечатляющая, но в регионах это будет чувствоваться совершенно по-другому. Это будет действительно другой мир. Тем не менее, эта тема очень важна и заботиться о ней стоит, но есть какая-то часть, с которой сейчас мы ничего сделать не можем», – отметил Катцов.

По его словам, пандемия не оказала никакого положительного влияния на атмосферу. Но несмотря на это, она преподнесла важный урок. «Мы, говоря об адаптации, видим нашу полную неготовность к таким страшным внешним воздействиям. Неготовность, неадаптированность к таким явлениям, а климат к этому в полной мере имеет отношение, оборачиваются такими серьезными потерями», – отметил директор климатического центра.

Катцов также дополнил, что небольшое количество вредных выбросов в атмосферу все же сократилось, но связано это с сокращением хозяйственной деятельности людей. Однако никакого заметного результата это не принесло, поскольку углекислый газ, попавший в атмосферу, остается там надолго.

«Климатическая система, которая обладает термической инерцией, она продолжает постепенно теплеть, по крайней мере на протяжении нескольких десятилетий со скоростью 0,1 градуса за десятилетие. Сейчас мы говорим о 0,2 градуса за десятилетие. Даже такое немыслимое сокращение выбросов не оставляет надежды на то, что это все остановится сразу», – сообщил Катцов.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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