На Урале животные искусали 8,5 тысячи человек

В Свердловской области за 11 месяцев 2020 года животные искусали 8567 человек. Около 70% – от укусов собак, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Дикие животные укусили 208 человек.

«Пострадавшие лица берутся под медицинское наблюдение, проводится курс постэкспозиционной профилактики. Сегодня безопасные и действенные вакцины для животных и человека входят в набор важных средств борьбы со смертностью от бешенства среди людей. Пострадавшие от укусов, отказывающиеся от данной процедуры, подвергают свою жизнь смертельной опасности. Случаи заболевания гидрофобией (бешенством) у людей не регистрировались в Свердловской области с 2013 года», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в начале декабря в Талицком городском округе мужчину покусала лиса с бешенством. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, дикая лиса проникла на подворье и напала на домашнюю собаку. Ее хозяин попытался защитить питомца, тогда лисица укусила и человека. Мужчине оказали медпомощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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