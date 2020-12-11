На поддержку единой социальной карты потратят еще 30-35 млн рублей

Правительство Свердловской области продолжит развивать IT-инфраструктуру для единой социальной карты региона.

Как заявил сегодня на пресс-конференции замминистра социальной политики Алексей Сабитов, на сегодняшний день главное – создание IT-инфраструктуры для ЕСК. На эти цели и собственно выпуск карты в бюджете этого года предусмотрено порядка 30-35 млн рублей.

Чиновник сообщил, что за три месяца первые социальные карты получили шесть тысяч свердловчан. С их помощью граждане могут расплачиваться в транспорте, а также получать скидки в некоторых крупных торговых сетях – партнерах проекта. Кроме того, с 1 января 2021 года начнет действовать новый порядок выплат денежных компенсаций и пособий. Все региональные социальные выплаты свердловчане смогут получать на единую социальную карту.

Как уже сообщал «Новый День», создание ЕСК губернатор Куйвашев анонсировал еще в ноябре 2018 года. Предполагалось, что с ее помощью жители области смогут получать социальные выплаты, а также расплачиваться за услуги в сферах медицины, транспорта, образования, культуры и спорта. «Кроме того, владельцы социальной карты будут иметь доступ к различным стимулирующим программам предпринимателей», – обещали тогда в правительстве. Пока большая часть этих сервисов существует только в планах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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