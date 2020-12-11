После скандала с концертом Басты в Петербурге ККТ «Космос» отказался пускать на сцену Кипелова с оркестром

В Екатеринбурге под угрозой срыва оказался концерт группы «Кипелов» с оркестром, который должен состояться уже в ближайшие выходные – планировалось два выступления – 12 и 13 декабря. В последний момент представители ККТ «Космос» отказали организаторам в аренде площадки. По данным источников, руководство побоялось скандала после истории с Бастой в Петербурге. Но концерт «Кипелова» все-таки состоится, правда, один – по предварительным данным, он пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» зрители, которые собирались пойти на концерт Кипелова в «Космосе», в группе фанатов появилась информация, что киноконцертный театр запретил организаторам проводить мероприятие. Из групп в соцсетях исчезли все записи о дате и месте проведения концерта. Зрители возмущаются.

«Билеты стоят недешево – по несколько тысяч рублей. Люди едут из других городов. Но ничего неизвестно. Организаторы обещают все сообщить в ближайшее время, вроде бы они решили перенести концерт в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», – рассказал житель Екатеринбурга, который купил билет на Кипелова еще в феврале. Напомним, тогда все шоу пришлось отменять и переносить из-за коронавируса и мартовское выступление не состоялось.

В группе «Кипелов в Екатеринбурге 13 декабря» была запись от организаторов, которые сообщали, что они действительно нашли альтернативную площадку – МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«В связи с односторонним разрывом договора аренды со стороны ККТ Космос, мы вынуждены перенести выступление группы «КИПЕЛОВ» в Конгресс-Центр – МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Относясь с огромным уважением к зрителям, которые очень ждут концерт, и к артистам, которые уже находятся в туре («Кипелов» уже дали концерт в Тюмени – прим. ред), мы приняли решение сохранить в Екатеринбурге один концерт 13 декабря на площадке Конгресс-Центра. Дата действительна для всех категорий билетов. Площадь зала позволяет нам выполнить требования по 50% заполняемости площадки, действующие на территории Свердловской области», – говорилось в сообщении, которое сейчас удалено.

В концертном холдинге Tele-Club Group, который занимается организацией концерта, корреспонденту «Нового Дня» не опровергли и не подтвердили эту информацию. «Вся информация будет опубликована в течение ближайших двух часов», – прокомментировала руководителем промокоманды Tele-Club Group Ксения Табашникова.

По данным агентства, причиной такого поведения руководства ККТ «Космос» стал страх санкций после скандального концерта Басты в Санкт-Петербурге. Напомним, суд оштрафовал ледовую арену на 480 тысяч рублей за несоблюдение ограничительных мер. На концерте Басты 27 и 29 ноября зрители были без масок и не сидели на местах, как того требует Роспотребнадзор, а устраивали столпотворения на танцполе. Оперативно получить комментарий от представителей ККТ «Космос» не удалось. Телефон справочной службы не работает, иные городские телефоны, указанные на сайте, не отвечают.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

В Свердловской области побиты рекорды по смертности и заболеваемости Covid-19. / Смертность от коронавируса в Свердловской области оказалась в 3,7 раза выше, чем в статистике оперштаба. / Свердловский облизбирком запустил диктант для избирателей и членов партий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»