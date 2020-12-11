Площадку снова сменили: организаторам удалось согласовать два концерта Кипелова с оркестром в ККТ «Космос»

Организаторы сообщили, что им удалось договориться о сохранении двух концертов группы «Кипелов» с симфоническим оркестром. Как и планировалось сначала, они пройдут 12 и 13 декабря в ККТ «Космос».

Как писал сегодня «Новый День», концерт «Кипелова» с оркестром в Екатеринбурге был под вопросом. Сами организаторы в группах концерта в соцсетях сообщали, что ККТ «Космос» в одностороннем порядке разорвал договорные отношения и идет поиск другой площадки, зрителям сообщали, что, скорее всего, концерт будет один и пройдет он 13 декабря в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На данный момент эти посты из соцсетей удалены.

Зрителей поведение организаторов возмутило. В группе одно за другим появляются сообщения: «Организаторы, вы издеваетесь что ли ? А вечером опять напишете, что на Экспо перенесли ??". Люди надеются, что этот перенос будет окончательным.

Зато появилось официальное сообщение от Tele-Club Group, которые и привозят Кипелова в Екатеринбург.

«Мы рады сообщить, что совместными усилиями нам удалось сохранить оба запланированных концерта группы «КИПЕЛОВ» в сопровождении симфонического концерта на площадке ККТ «Космос». Как и сообщалось ранее, концерты пройдут 12 и 13 декабря – такое дробление связано с действующими на территории Свердловской области ограничениями. Электронные билеты остаются действительными на 12 декабря (суббота). Билеты, приобретенные на бумажных бланках, остаются действительными на 13 декабря (воскресенье). Оба концерта начнутся в 19:00. Просим вас придти на концерт заблаговременно, чтобы избежать скоплений на входе», – такое сообщение организаторы разослали в СМИ и разместили в соцсетях мероприятия.

Разногласия с «Космосом» никак не упоминаются, хотя ранее организаторы ссылались в своих постах именно на нежелание площадки пускать музыкантов. Источники сообщали, что причина – в скандале, который произошел после концерта Басты в Санкт-Петербурге. Напомним, суд оштрафовал ледовую арену на 480 тысяч рублей за несоблюдение ограничительных мер. На концерте Басты 27 и 29 ноября зрители были без масок и не сидели на местах, как того требует Роспотребнадзор, а устраивали столпотворения на танцполе. Получить комментарий от представителей ККТ «Космос» не удалось. Телефон справочной службы не работает, иные городские телефоны, указанные на сайте, не отвечают.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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