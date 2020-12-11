На Синих Камнях по соцсетям ищут педофила. В полиции проверяют достоверность сведений

В микрорайоне Синие Камни жители разыскивают мужчину, которого считают педофилом. Якобы он пытался изнасиловать девочку, но она отбилась и рассказала все родителям. Сообщение с описанием примет подозреваемого распространяется в инстаграме и родительских чатах. Там же указано, что этот мужчина катается в лифтах и сидит на последних этажах в жилых высотках. В постах приводится скрин с камеры видеонаблюдения, где изображен предполагаемый преступник.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» сообщили, что распространяемая фотография педофила, скорее всего, фейк. Сейчас полиция проверяет достоверность этих сообщений. В областном следственном комитете агентству рассказали, что к ним не поступали обращения по поводу попытки изнасилования ребенка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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