Подробности об извращенце на Синих Камнях: «Зашел в лифт и стал говорить непристойности»

«Новый День» выяснил подробности истории, взволновавшей родителей в микрорайоне Синие Камни. В соцсетях сообщалось, что неизвестный мужчина пытался изнасиловать девочку в подъезде дома № 7 на улице Есенина, но ей удалось отбиться от него. Оказалось, что пострадавшей 18 лет. Екатерина (имя изменено) рассказала агентству, что произошло на самом деле.

«Это случилось в среду, в 10 часов вечера. Он зашел в подъезд и прошел за мной в лифт. Там начал говорить мне непристойности: давай я тебя свяжу, накажу, и все в таком духе. Когда лифт пришел на мой этаж, я выбежала и закрылась в квартире. Больше я его не видела. Но соседи говорят, что видели его около дома», – говорит девушка.

По ее словам, мужчине на вид около 40 лет, рост примерно 160-170 см, худощавый, светловолосый, русский. На записях с камер наблюдения видно, что незнакомец был одет в рабочую спецовку.

Екатерина сообщила, что сегодня подаст заявление в полицию. Два дня ушло на то, чтобы получить от управляющей компании записи с камер из подъезда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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