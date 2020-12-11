Свердловский оперштаб объяснил занижение статистики по смертности от коронавируса

В свердловском оперативном штабе рассказали о причинах расхождения ежедневной статистики по смертности жителей от коронавируса с данными Росстата. Ранее «Новый День» писал, что в октябре 2020 года от Covid-19 умерло 637 человек, но в сводках оперштаба это число было существенно ниже.

«Данные по смертности, которые ежедневно обнародуются региональным оперативным штабом, не являются суточными показателями. В статистику попадают случаи летальных исходов, при которых именно Covid-19 признан основной причиной смерти после тщательной патологоанатомической экспертизы. При этом проведение такой экспертизы может занимать до одного месяца. Поэтому сравнивать указанные данные некорректно», – сообщили агентству в оперштабе.

Там подчеркнули, что оперштаб не публикует сведения о летальных исходах до получения финального заключения патологоанатомов. Это объясняется тем, что в случаях с коморбидными (то есть, одновременно протекающими) заболеваниями у пациентов велик риск неверной трактовки причины смерти, поэтому требуется оценка специалистов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

Ярмарка в парке, итальянский Гамлет и Кипелов с оркестром – Weekend (18+). / На Синих Камнях по соцсетям ищут педофила. В полиции проверяют достоверность сведений. / У батареи не ставить, в мороз не рубить: как продлить жизнь новогодней елке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»