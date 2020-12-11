Смертность от коронавируса в Свердловской области оказалась в 3,7 раза выше, чем в статистике оперштаба

В Свердловской области от коронавируса в октябре 2020 года умерло 637 человек. Из них только в 62 случаях Covid-19 не был основной причиной смерти жителей. Такие данные приводит Росстат по итогам ежемесячного мониторинга в регионах. При этом в сводках оперативного штаба Свердловской области за октябрь были другие цифры: сообщалось о 171 умершем от вируса за месяц, то есть в 3,7 раза ниже, чем по данным федеральной статистики. «Новый День» направил запрос в оперштаб о причинах такого несоответствия.

В 2020 году в Свердловской области резко выросла смертность населения. По данным загсов, за третий квартал года (июль, август, сентябрь), когда прошел пик первой волны и подъем второй волны коронавируса, в регионе умерло 17 230 человек, а родился за этот период 12 221 ребенок. Всего за девять месяцев текущего года число жителей Среднего Урала сократилось на 12,8 тысячи человек, а в Екатеринбурге впервые за 14 лет прогнозируют убыль населения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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