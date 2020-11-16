В Екатеринбурге впервые за 14 лет прогнозируют убыль населения

В Екатеринбурге впервые с 2006 года ожидается убыль населения. К концу этого года число умерших превысит число рожденных на 800 человек, а в 2021 году – на 1 300 человек. Такие показатели заложены в проект бюджета города на 2021 год.

При этом ожидается, что число умерших в этом году и в следующем будет одинаковым: по 16,8 тысячи человек. И это немногим больше, чем в 2019 году: в последний год до пандемии в Екатеринбурге скончались 16,4 тысячи человек. А вот рождаемость будет падать значительнее: в 2019 году родилось 17,7 тысяч малышей, в 2020, по прогнозу, родится всего 16 тысяч, а в 2021 году – 15,5 тысяч детей. В последующие два года рождаемость падать продолжит. И это на фоне того, что людей трудоспособного возраста, то есть тех, кто вносит основной вклад в демографию, в городе будет только больше: 881,4 тысячи в прошлом году, 898,8 тысячи по итогам этого года, 903,8 тысячи по итогам следующего года.

Естественный прирост населения в Екатеринбурге отмечается с 2007 года. Согласно базе данных Росстата, коэффициент естественного прироста (промилле) снижается с 2015 года: пять лет назад он составлял 4,6, через год опустился до 4, затем 2,7, в 2018 году составил 2, в прошлом году 0,9. Отметим, в целом по Свердловской области население убывает с 2016 года, а в XXI веке превышение числа рожденных над числом умерших отмечалось только в 2012-2015 годах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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