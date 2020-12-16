В Екатеринбурге в 2020 году стали чаще умирать сердечники

В Екатеринбурге на фоне пандемии коронавируса горожане стали чаще умирать от болезней системы кровообращения. Такие данные привела начальник комитета по соцполитике мэрии Елена Левина, докладывая депутатам об итогах программы «Демография».

Чиновница отметила, что одной из задач было увеличение продолжительности здоровой жизни екатеринбуржцев до 67 лет. Но по итогам 2020 года эта цель не будет достигнута.

«Вчера Росстат опубликовал данные: за последние десять лет Российская Федерация вышла на рекорд смертности за 9 месяцев по сравнению с десятилетними показателями. В 2017-2019 годах показатель смертности в Екатеринбурге держался на низком уровне, но по итогам 2020 года ожидается рост. Стоит отметить, что вырос и показатель смертности от болезней системы кровообращения. По оценочным данным, он составил 541 случай смерти на 100 тысяч населения», – сообщила Елена Левина. Отметим, что целевой показатель для России – 525 случаев на 100 тысяч человек.

По ее словам, за январь-сентябрь текущего года в Екатеринбурге регистрируется естественная убыль населения. За указанный период в городе умерло на 904 человека больше, чем родилось. Отметим, что такая ситуация в уральской столице сложилась впервые с 2006 года. Однако к концу года в Екатеринбурге чиновники все равно ожидают прирост численности населения, хотя его темпы и не так высоки, как планировалось ранее.

Депутаты спросили, известны ли данные об избыточной смертности в Екатеринбурге за этот год. Но Левина отметила, что пока таких сведений нет. На сегодняшний день Росстат рассматривает 10 регионов, в которых зарегистрирован резкий рост смертности по сравнению со средними показателями, но Свердловской области среди них пока нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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