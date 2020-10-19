Свердловская область не справляется с показателями смертности у сердечников (ИНФОГРАФИКА)

Свердловская область хуже всех в УрФО справляется с выполнением национального проекта «Здравоохранение» в части снижения смертности от болезней системы кровообращения. Об этом говорят данные, представленные в отчете аппарата полномочного представителя президента России в округе. Так, целевой показатель для РФ в целом – 525 случаев смерти на 100 тысяч населения. К 2024 году он должен составлять 450 случаев. Но до достижения обоих параметров Свердловской области далеко.

По данным на 1 сентября этого года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 727,3 случая на 100 тысяч человек на Среднем Урале. Целевой показатель превышен и для региона – смертность должна быть не выше 586,4 случаев.

Ранее «Новый День» сообщал, что больше половины всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний в Свердловской области – это сердечно-сосудистые. Об этом говорил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Быков. По его информации, от болезней сердечно-сосудистой системы скончались 50,2%, а от онкологических – 17,1%. Болезни органов пищеварения стали причиной смерти в 6,1% случаев, органов дыхания – в 2,6%.

Ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова поясняла «Новому Дню», что среди причин есть и временная отмена плановой помощи из-за коронавируса. «Конечно, связан рост смертности с тем, что была ограничена плановая помощь в поликлиниках. И что была жара в июне и июле. А еще пациенты, которые не вызвали скорую, не обращались к врачу, – даже при появлении симптомов инфарктов и инсультов. Когда приезжала скорая помощь, к сожалению, ничего сделать не могла. Психологический страх тоже сыграл свою роль. Со всеми показателями мы будем разбираться, стараться наладить плановую помощь и профилактическую работу», – добавила Чадова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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