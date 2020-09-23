Больше половины умерших за первые полгода в Свердловской области – сердечники

Больше половины смертей от неинфекционных заболеваний в Свердловской области связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Это данные за семь месяцев (с января по июль) 2020 года, о чем рассказал главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Быков.

По его информации, от болезней сердечно-сосудистой системы скончались 50,2%, а от онкологических – 17,1%. Болезни органов пищеварения стали причиной смерти в 6,1% случаев, органов дыхания – в 2,6%.

С чем это связано, неизвестно. Ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова поясняла «Новому Дню», что среди причин есть и временная отмена плановой помощи из-за коронавируса. «Конечно, связан рост смертности с тем, что была ограничена плановая помощь в поликлиниках. И что была жара в июне и июле. А еще пациенты, которые не вызвали скорую, не обращались к врачу – даже при появлении симптомов инфарктов и инсультов. Когда приезжала скорая помощь, к сожалению, ничего сделать не могла. Психологический страх тоже сыграл свою роль. Со всеми показателями мы будем разбираться, стараться наладить плановую помощь и профилактическую работу», – добавила Чадова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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