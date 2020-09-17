В пандемию на Урале стали чаще умирать сердечники – из-за отмены плановой помощи, жары и страха

В Свердловской области за семь месяцев 2020 года выросла смертность среди людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом «Новому Дню» сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова.

«У нас есть статистика семи месяцев, августа еще нет, он будет позже. По онкологии у нас увеличения смертности нет, по сердечно-сосудистым – да. Мы сейчас, конечно, разбираемся со всеми причинами, что здесь на первом месте, на втором и на третьем. Мы проводим на следующей неделе селектор со всеми нашими медицинскими учреждениями, касающимися вопросов смертности, разбираем показатели по каждому муниципалитету. Но я могу сказать, что работа была таким образом построена, что мы для пациентов c Covid-инфекцией был определен госпиталь в Верхней Пышме, где у нас есть все технологии и сосудистое отделение для инфарктов и инсультов, высокотехнологичные операции, стентирование, ангиопластика, это было для ковидны пациентов, а остальные наши сосудистые центры работали в обычном режиме. Проблема была в том, что поступали пациенты [у которых потом подтверждался коронавирус], приходилось закрывать отделения и перемаршрутизировать пациентов в другие учреждения», – сообщила она.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», заместитель министра также указала среди причин смертности и временную отмену плановой помощи. «Конечно, связан рост смертности с тем, что была ограничена плановая помощь в поликлиниках. И что была жара в июне и июле. А еще пациенты, которые не вызвали скорую, не обращались к врачу – даже при появлении симптомов инфарктов и инсультов. Когда приезжала скорая помощь, к сожалению, ничего сделать не могла. Психологический страх тоже сыграл свою роль. Со всеми показателями мы будем разбираться, стараться наладить плановую помощь и профилактическую работу», – добавила Чадова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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