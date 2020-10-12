Население Свердловской области за восемь месяцев сократилось почти на 12 тысяч человек

Свердловскстат опубликовал свежие демографические данные по Свердловской области. В регионе фиксируется естественная убыль населения, но пандемия коронавируса значительно ускорила ее темпы.
Согласно статистике, с января по август 2020 году в области родилось 29 196 детей, что на 2 352 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на Среднем Урале продолжает расти смертность: за восемь месяцев 2020 года умерло 41 048 жителей региона, что на 2 210 человек больше, чем за тот же отрезок 2019 года.
За указанный период население Свердловской области сократилось на 11 852 человека, в прошлом году этот показатель был почти на 40% меньше (7 290 человек).
Также в статистке зафиксировано, что свердловчане стали меньше жениться (15 524 свадеб в текущем 2020 году против 19 479 за тот же период в 2019 году), и, соответственно, меньше разводиться. Напомним, что с введением ограничительных мер в Свердловской области ЗАГСы значительно снизили количество регистраций и расторжений браков.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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