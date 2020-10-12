российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 октября 2020, 17:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Население Свердловской области за восемь месяцев сократилось почти на 12 тысяч человек

Свердловскстат опубликовал свежие демографические данные по Свердловской области. В регионе фиксируется естественная убыль населения, но пандемия коронавируса значительно ускорила ее темпы.

Согласно статистике, с января по август 2020 году в области родилось 29 196 детей, что на 2 352 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на Среднем Урале продолжает расти смертность: за восемь месяцев 2020 года умерло 41 048 жителей региона, что на 2 210 человек больше, чем за тот же отрезок 2019 года.

За указанный период население Свердловской области сократилось на 11 852 человека, в прошлом году этот показатель был почти на 40% меньше (7 290 человек).

Также в статистке зафиксировано, что свердловчане стали меньше жениться (15 524 свадеб в текущем 2020 году против 19 479 за тот же период в 2019 году), и, соответственно, меньше разводиться. Напомним, что с введением ограничительных мер в Свердловской области ЗАГСы значительно снизили количество регистраций и расторжений браков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

Застройщики требуют от мэра и гордумы пресечь «создание препятствий» для отрасли. / «Нас года три будет потряхивать, но запас прочности есть». Интервью с директором департамента по труду Дмитрием Антоновым. / Власти через суд пустят с торгов недостроенную гостиницу «Дели». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Из-за карантина в апреле-мае свердловчане в разы реже разводились и женились

В пандемию на Урале стали чаще умирать сердечники – из-за отмены плановой помощи, жары и страха

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,