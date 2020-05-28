Из-за карантина в апреле-мае свердловчане в разы реже разводились и женились

В Свердловской области стало меньше свадеб и разводов, хотя изначально сообщалось, что в карантин ЗАГСы не будут работать с регистрацией и расторжением браков вовсе. «В соответствии с рекомендациями министерства юстиции РФ государственная регистрация заключения браков и разводов приостановлена до 1 июня 2020 года, назначенные даты переносятся на более поздние сроки. При этом принято решение о том, что ЗАГСы в Свердловской области могут зарегистрировать брак в особом случае. Если гражданам в силу жизненных обстоятельств необходимо узаконить отношения, регистрация может быть проведена в рабочем порядке без торжественной церемонии», – сообщали «Новому Дню» в управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области месяц назад.

Тем не менее, ЗАГСы все же работают, хотя и в ограниченном режиме. По данным, регионального управления, в апреле этого года было зарегистрировано 1387 браков. Годом ранее – 1934 брака. В мае, месяце, который традиционно не очень популярен у молодеженов из-за поверья, отношения узаконили 444 пары, тогда как в прошлом году их было 988.

Разводиться из-за карантина тоже стали реже. На апрель-2020 пришлось всего 547 разводов, а в 2019-м в этом месяце расторгли брак 1873 пары. В мае этого года развелись 669 пар, годом ранее – 1332 пары.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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