«Им нужнее». На обычных пациентах сэкономят в пользу коронавирусных и онкобольных

В Свердловской области продолжают перераспределять деньги на здравоохранение – все из-за коронавируса, который требует все больше трат. На сегодняшнем заседании заксобрания региона глава областного минздрава Андрей Карлов предложил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. «В этом году это уже третье [внесение изменений], но, думаю, не последнее», – сказал он.

По его словам, деньги нужно распределить из-за роста заболеваемости ковидом – медучреждениям требуется больше средств на проведение компьютерной томографии и ПЦР-тестирования, а также анализов, необходимых для подбора химиотерапии онкобольным. «Предлагается [увеличить объемы финансирования этих исследований] за счет сокращения финансирования по другим видам исследований – МРТ, эндоскопия, патологоанатомических исследований и УЗИ сердечно-сосудистой системы, с учетом фактического их исполнения за 9 месяцев», – отметил министр.

Кроме того, Карлов уточнил, что изменения вносятся «по результатам совещания у заместителя губернатора Павла Крекова в части объемов финансовых средств по профилю «онкология». «Объем медицинской помощи в дневном стационаре увеличивается на 14 тысяч случаев лечения. Это проведено за счет снижения объемов лечения в дневном стационаре по другим, неонкологическим профилям. Снижение объемов оказания помощи в дневном стационаре по неонкологическим профилям не снизит доступность этой помощи для населения, так как в 2020 году они не были выполнены, так же и в 2021 году будут выполнены не в полном объеме, в связи с перепрофилированием медучреждений под ковид», – объяснил Карлов.

Фактически речь идет о том, чтобы дать больше денег на борьбу с коронавирусом, потому что плановой помощи по другим заболеваниям пациенты не дожидаются – их просто негде и некому лечить, т.к. койки отданы под больных Covid-19. Исключение составляет работа с онкологическими пациентами в дневных стационарах. Ранее также предлагалось «перебросить» деньги с программы диспансеризации на борьбу с коронавирусом.

Профильный комитет – по социальной политике – предложил принять изменения полностью, однако не у всех депутатов это вызвало одобрение. Бывшая замминистра здравоохранения Екатерина Есина, ныне представитель партии СР в заксо, сообщила, что нужно сначала разобраться с ситуацией. «Надо подумать, чем мы можем помочь, чтобы закупить на эти деньги медицинское оборудование, провести углубленную диспансеризацию, не возвращать объемы в федеральный бюджет. Пересмотреть ориентиры оказания медицинской помощи, потому что сейчас у нас все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а [остальные] пациенты находятся, в основном, в поликлиниках, в больницах, в реанимациях и стационарах круглосуточных. То есть мы акцент делаем на оказании медпомощи второго уровня, а первичная медпомощь у нас все-таки страдает, Может, сфокусироваться на оказании первичной помощи, чтобы пациенты получали ее, а не попадали в реанимацию? Кроме того, законопроект предлагает снизить тарифы по онкологии почти в два раза, что повлечет невозможность приобретения препаратов и оказания медпомощи онкобольным. Предлагаю воздержаться», – сказала она.

В ответ на это глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин буквально отчитал Есину. «Почему в такие глубокие детали лезете – диагностики, врачебного уровня? Мы не доверяем что ли врачам? Я хорошо изучал все документы, мы сегодня решаем вопросы, чтобы вся система здравоохранения работала ритмично, распределяя туда, где нужнее, где горит, где боль, где самое острое направления, а мы начинаем свои умозаключения противопоставлять коллективу специалистов. Да, есть вопросы, но надо собираться и обсуждать. Предложение поддержать – это жизненно необходимо», – заявил Погудин.

Спикер думы Людмила Бабушкина напомнила, что и в прошлом году депутаты «снимали» деньги с плановой диспансеризации и отправляли на борьбу с коронавирусом – правда, тогда речь шла только о 60 млн рублей. «Этого требовала необходимость, мы принимали эти решения, понимая, что иначе мы не сможем помочь нашим гражданам. По 2021 году давайте прислушаемся к мнению министерства и комитета, у нас есть еще 2022 год», – сказала она.

В итоге от голосования воздержались девять человек, а 26 проголосовали «за», решение было принято.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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