Министр объяснил, куда обращаться, если невозможно попасть на КТ или другое исследование

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов пообещал «вручную» решать проблемы людей, которые не смогли записаться на необходимое исследование из-за коронавируса. В регионе будет сокращено финансирование диагностических процедур, в частности, УЗИ сердечно-сосудистой системы, магнитно-резонансной томографии, эндоскопических и патологоанатомических исследований – в пользу КТ и ПЦР-тестирования на коронавирус.

«Я знаю людей, которые нуждались в подобных исследованиях, но не смогли записаться, были вынуждены обращаться в частные организации. С чем связано снижение числа исследований значительно ниже федерального норматива – с отсутствием потребности или с неспособностью областной системы здравоохранения оказать услуги всем желающим?» – спросил депутат Александр Ивачев.

На это Карлов ответил: «Идет ковид, все пользуются всеми необходимыми диагностическими средствами. Пациенты, которые нуждаются в плановой помощи, просто не доходят, я показывал таблицу – невыполнение плана по этим исследований».

Также он добавил, что готов решать персонально вопросы тех, кто не смог получить помощь, положенную по программе госгарантий. «Я прошу сразу всех депутатов: если вдруг кто-то обращается к вам, что не может получить направление на исследование, КТ, еще что-то, телефон мой есть, звоните мне, буду делать в ручном режиме, это принципиально для меня», – подчеркнул он.

Депутат Вячеслав Брозовский отметил, что Карлов готов работать с пациентами индивидуально. «Я подтверждаю, что Андрей Александрович всегда на связи, готов помогать простым людям даже больше, чем блатным», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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